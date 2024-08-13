На 93 км МКАД случилось массовое ДТП, движение затруднено
Дептранс: из-за массового ДТП на 93 км МКАД затруднено движение
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Столичных автомобилистов предупредили о пробке в районе 93 км МКАД, где на внешней стороне столкнулись сразу несколько машин, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
В результате столкновения некоторые транспортные средства вылетели на газон. Сколько именно машин выбросило на обочину, не уточняется.
На месте происшествия работают оперативные службы. На момент публикации заметки о пострадавших ничего не сообщалось.
Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты, чтобы не усугублять затор.
Ранее на МКАД погибла 21-летняя девушка, ехавшая пассажиром на мотоцикле. Она получила смертельные травмы в ДТП с «ГАЗом».