21-летняя девушка погибла при столкновении мотоцикла и «ГАЗа» на МКАД

На 38 км внешней стороны МКАД столкнулись машина и мотоцикл, в результате аварии погиб человек. Сотрудники столичной Госавтоинспекции узнали личность предполагаемого виновника и арестовали его, сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками ДТП стали автомобиль «ГАЗ» и мотоцикл Yamaha. Водитель машины перестраивался в другой ряд, после чего транспортные средства столкнулись.

Мотоциклист вместе с пассажиром перелетели на «встречку». Там на них наехала машина Nissan. Сразу после ДТП водитель «ГАЗа» уехал, не дождавшись сотрудников ГАИ.

Из-за травм на месте умерла 21-летняя девушка. Она ехала на Yamaha в качестве пассажира. Того, кто был за рулем мотоцикла, отвезли в больницу. У него травмы разной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ в течение часа установили личность водителя «ГАЗа» и провели его задержание. Предположительно, мужчина был нетрезв, он не согласился на медицинское освидетельствование. Проводится проверка обстоятельств ДТП.

Ранее Дептранс опубликовал видео аварии между мотоциклом и автомобилем на МКАД. На нем видно, что транспортное средство начало дымиться после столкновения.