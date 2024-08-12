Дептранс Москвы опубликовал видео смертельного ДТП с мотоциклистами
Мотоциклист и пассажир погибли в аварии на МКАД
Мотоциклист и пассажир погибли в аварии на МКАД после столкновения с двумя автомобилями, сообщает РЕН ТВ.
«На внутренней стороне 39 км МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении столичного дептранса.
На опубликованных ведомством кадрах видно, как фургон подрезал мотоцикл. Водителя и пассажира выбросило на встречную полосу, где их сбил автомобиль.
По данным РЕН ТВ, оба мотоциклиста погибли.