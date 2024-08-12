Дептранс Москвы опубликовал видео смертельного ДТП с мотоциклистами

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Мотоциклист и пассажир погибли в аварии на МКАД

Мотоциклист и пассажир погибли в аварии на МКАД после столкновения с двумя автомобилями, сообщает РЕН ТВ .

«На внутренней стороне 39 км МКАД произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении столичного дептранса.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как фургон подрезал мотоцикл. Водителя и пассажира выбросило на встречную полосу, где их сбил автомобиль.

По данным РЕН ТВ, оба мотоциклиста погибли.