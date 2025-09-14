Два экстремала погибли, когда делали трюки на самолете в Аргентине Происшествия сегодня в 09:13

На фестивале в Аргентине погибли два экстремала, которые делали трюки на летящем самолете, сообщает РЕН ТВ.

Как пишет Infobae, в какой-то момент самолет потерял подъемную силу, ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Эта трагедия произошла на мероприятии, где были прыжки с парашютом, а также различные воздушные демонстрации. Ранее известный австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер потерял управление во время полета на параплане и погиб.