Два друга задохнулись при ремонте кустарного снегохода в Подмосковье

В подмосковной Истре двое мужчин взяли спиртное и решили отремонтировать самодельный снегоход. Работу завершить не удалось — мужчины погибли прямо в гараже, предварительно, надышавшись выхлопными газами, сообщает SHOT .

Происшествие случилось 16 ноября. Разобраться с самоходом хотели 42-летний мужчина и его 32-летний сосед. Товарищи отправились в гараж, взяв с собой по бутылке алкоголя.

Во время починки снегохода оба друга потеряли сознание и скончались. Оказалось, что мужчины работали в закрытом гараже не проветривали его от выхлопных газов, идущих от работающего двигателя.

Пропавших друзей потеряли их близкие, которые пришли к месту и решили вскрывать гараж. На месте они увидели трупы товарищей, снегоход с включенным тумблером зажигания, а также ощутили резкий запах выхлопных газов.

Предварительная причина смерти двух мужчин — отравление газом.