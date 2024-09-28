Два человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа и двух «Газелей» в Москве

Два человека пострадали при столкновении двух «Газелей» и КамАЗа на Калужском шоссе в Москве, сообщает «360» .

ДТП произошло в субботу днем. На опубликованных кадрах видно, как на проезжей части стоят две «Газели». При этом одна из сих сильно деформирована в результате столкновения. На асфальте у автомоля сидит мужчина с перевязанной головой.

Пострадавших госпитализировали в одну из столичных больниц. В настоящее время о их состоянии неизвестно.

Ранее неизвестный на автомобиле каршеринга протаранил мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны в подмосковном Дмитрове.