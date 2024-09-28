Каршеринг протаранил мемориал павшим воинам в подмосковном Дмитрове

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МК: неизвестный на каршеринге протаранил военный мемориал в Подмосковье

Неизвестный на автомобиле каршеринга протаранил мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

ДТП произошло прошедшей ночью на углу улиц Советская и Загорская. На опубликованных кадрах видно, как военный мемориал получил значительные повреждения. Также повсюду разбросаны разлетевшиеся от удара пластиковые части автомобиля.

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Geely Coolray, принадлежащего каршерингу «Делимобиль», не справился с управлением и на полном ходу въехал в военный мемориал.

При этом состояние автолюбителя в настоящее время неизвестно.