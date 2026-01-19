сегодня в 10:36

Два человека пострадали в ДТП с электробусом на Кутузовском проспекте в Москве

Электробус и легковая машина столкнулись в понедельник на Кутузовском проспекте в Москве. Травмы получили два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Авария произошла возле дома № 72. В результате столкновения двух транспортных средств пострадали два человека.

Как отметили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», ДТП произошло около 08:55. По предварительным данным, водитель легковушки нарушил ПДД, не предоставив преимущество электробусу при перестроении.

Среди пассажиров общественного транспорта никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее ДТП произошло в Москве на Каширском шоссе в районе д. 23, стр. 5. На участке было затруднено движение автомобилей.

