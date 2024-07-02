Два человека пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в столице Происшествия сегодня в 15:33 Фото - © Соцсети

В результате взрыве баллона на крыше автобуса пострадало два человека в Ижорском проезде в Москве, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

На месте ЧП сейчас работают оперативные службы мегаполиса. Взрыв баллона произошел, когда автобус подъехал к остановке. Водитель услышал хлопок и остановил транспортное средство Движение автомобилей и общественного транспорта по Ижорскому проезду временно перекрыто. Столичных автолюбителей призвали выбирать пути объезда через Ижорскую или Клязьминскую улицы.