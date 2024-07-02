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Дептранс Москвы: пострадавших при взрыве баллона на крыше в автобусе нет

Около 12:30 вторника в Ижорском проезде в районе дома 5а произошел инцидент с участием автобуса 672 столичного маршрута, среди пассажиров пострадавших нет, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил транспортное средство. Пассажиры не пострадали, водителю автобуса оказана медицинская помощь.

Движение транспорта временно перекрыто по Ижорскому проезду, работают оперативные службы. Водителей призвали выбирать пути объезда через Ижорскую или Клязьминскую улицы.

Специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом, производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла, установит причины происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что баллон взорвался на крыше автобуса в Ижорском проезде в Москве из-за жары. Пострадал водитель, его с тяжелыми травмами госпитализировали.