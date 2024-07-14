Два человека пострадали при пожаре в лодке на реке Волхов в Ленобласти
Два человека пострадали в результате возгорания на лодке в акватории реки Волхов в Ленинградской области, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.
ЧП произошло в воскресенье днем в городе Новая Ладога. В результате инцидента маломерное судно полностью выгорело. Пострадавших доставили в больницу.
Прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия, на месте работает заместитель Волховстроевского транспортного прокурора Евгений Прохоров.
Ранее катер «Марина» и теплоход «Снегири — 2» столкнулись в районе Патриаршего моста в центре Москвы. В результате столкновения никто не пострадал.