Два человека пострадали при пожаре в лодке на реке Волхов в Ленобласти Происшествия сегодня в 17:31

Два человека пострадали в результате возгорания на лодке в акватории реки Волхов в Ленинградской области, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.