сегодня в 14:15

Два человека пострадали при ДТП с такси на Волгоградском проспекте в Москве

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля такси на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Авария произошла в понедельник днем на Волгоградском проспекте. Водитель такси Geely Coolray выезжал на перекресток для разворота, но не уступил дорогу и столкнулся с минифургоном Lada. В результате ДТП такси опрокинулось на крышу.

При столкновении пострадали пассажир такси и водитель отечественного минифургона. Пострадавших экстренно госпитализировали в медучреждение.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП с участием автомобиля такси.