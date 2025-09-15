Движение парализовало: такси перевернулось на Волгоградском проспекте в Москве

сегодня в 09:21

Такси врезалось в авто и перевернулось на Волгоградском проспекте в Москве

На Волгоградском проспекте в столице произошла крупная дорожная авария с участием такси, сообщает msk1.ru .

Как рассказали очевидцы, водитель такси попытался развернуться на перекрестке, где не работал светофор. Он не успел завершить маневр и врезался в машину на встречной полосе, затем такси перевернулось.

На место аварии прибыл автомобиль реанимация. Неизвестно, в каком состоянии находится водитель такси.

Из-за ДТП почти полностью парализовало Остаповский проезд. Водителям посоветовали выбрать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор занимает Остаповский проезд полностью, на Волгоградском проспекте также образовалась пробка.