Два человека погибли при столкновении «Газели» и грузовика в Серебряных Прудах

Два человека погибли в крупном ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Подмосковье

Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Трагедия произошла в субботу около 15:55 на 78 км трассы Р-22 «Каспий». Предварительно, водитель «Газель» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, который от удара загорелся.

В результате ДТП погибли оба водителя грузовых транспортных средств.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, автомобильное движение на данном участке дороги затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб при массовом столкновении машин на трассе М-7 в Балашихе. Еще трое пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.