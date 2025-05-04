Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Пожар в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы унес жизни двух человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на улице Генерала Тюленева. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. Спасатели эвакуируют людей и устанавливают источник возгорания.

В ликвидации пожара участвуют 60 специалистов и 20 единиц техники.

SHOT опубликовал кадры с места тушения пожара.

В результате взрыва в Москве на улице Генерала Тюленева, д. 39 начался сильный пожар, горят две квартиры.