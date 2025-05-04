В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв
В результате взрыва в Москве на улице Генерала Тюленева, д. 39 начался сильный пожар, горят две квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.
По предварительным данным, приведенным SHOT, пострадали около 10 человек и еще 8 заблокированы после взрыва на 9 этаже девятиэтажного дома.
Квартира в эпицентре взрыва сильно повреждена, частично просела кровля здания. Предварительная причина — взрыв газа.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности, на место происшествия едут несколько нарядов пожарных.
Дальнейшая информация уточняется.