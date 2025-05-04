В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв Происшествия 04 мая 2025 21:20

В результате взрыва в Москве на улице Генерала Тюленева, д. 39 начался сильный пожар, горят две квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.