В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв

Происшествия

В результате взрыва в Москве на улице Генерала Тюленева, д. 39 начался сильный пожар, горят две квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.

По предварительным данным, приведенным SHOT, пострадали около 10 человек и еще 8 заблокированы после взрыва на 9 этаже девятиэтажного дома.

Квартира в эпицентре взрыва сильно повреждена, частично просела кровля здания. Предварительная причина — взрыв газа.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, на место происшествия едут несколько нарядов пожарных.

Дальнейшая информация уточняется.