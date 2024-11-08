сегодня в 15:04

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 66 км МКАД

На внешней стороне 66 км МКАД рядом со съездом № 67 произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

На месте аварии работают оперативные службы. Причины ДТП и наличие пострадавших на данный момент неизвестны.

Из-за аварии движение в сторону Мякининского проезда затруднено. Автолюбителям посоветовали пользоваться путями объезда.

Ранее ДТП произошло на внутренней стороне 24 км МКАД. Столкнулись и опрокинулись несколько машин.