Два автомобиля сгорели из-за разгерметизации бензовоза на заправке в Подмосковье

В Московской области в результате ЧП на автозаправке сгорели две машины. Пострадавших нет, сообщает ТАСС .

Взрыв бензовоза произошел около газовой заправки. Жители Косино заметили яркую вспышку и пламя.

По информации ГУ МЧС по Московской области, на заправке на Каширском шоссе, 1 случилась разгерметизация бензовоза с последующим горением. Огонь охватил также стоящий рядом автомобиль Ford Transit.

Площадь возгорания составила 78 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Бензоколонка ущерба не получила.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.