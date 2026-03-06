Бензовоз взорвался возле газовой заправки в Подмосковье

В Московской области около газовой заправки произошел взрыв бензовоза. Последствия были видны за несколько километров от места происшествия, сообщает SHOT .

Ночью жители Косино заметили яркую вспышку и пламя. Они заявили, что взорвался бензовоз в Барыбино.

При этом зарево от пожара было видно за несколько километров. Сведений о пострадавших пока нет.

На данный момент на месте ЧП работают экстренные службы.

