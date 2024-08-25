Дурову могут предъявить обвинения в терроризме и торговле наркотиками

Власти Франции могут предъявить основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TF1.

Ему могут предъявить обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией», пишет ТАСС.

Дурова считают причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями Франции.

Накануне вечером основателя мессенджера Telegram задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже.