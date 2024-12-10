ДТП сильно осложнило движение на Ленинском проспекте в Москве
Дептранс Москвы: 3 полосы из 5 заняты на Ленинском проспекте после ДТП
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В Москве на Ленинском проспекте рядом с домом 29с2 случилось дорожно-транспортное происшествие. На место выехали сотрудники оперативных служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Информацию о причинах произошедшего выясняют. Количество пострадавших пока неизвестно.
Движение по направлению к центру Москвы затруднено. Заняты три полосы из пяти.
Ранее на юго-западе Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом пострадал один человек. Водитель легковой машины не уступил общественному транспорту во время перестроения.