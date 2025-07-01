Министр ЖКХ Подмосковья оценил ход работ по строительству очистных сооружений

Первый объект — очистные сооружения в п. Птицеград Сергиева Посада.

Готовность объекта составляет 48%. Планируемая дата завершения строительства — октябрь 2026 года. На данный момент уже полностью смонтированы приемная камера, цех механической очистки и доочистки, водопроводная насосная станция, аэротенк, водомерная камера. На объекте трудится порядка 200 рабочих и инженеров.

«К модернизации в 2026–2028 гг. мы запланировали более 90 очистных сооружений. Сейчас с отраслевиками берём на личный контроль ключевые объекты, в том числе, проводим выезды на места. В Сергиевом Посаде видим положительную динамику производства работ и высокую мобилизацию подрядчика. Приоритетом, конечно, останется качество всех выполняемых мероприятий на каждом этапе и соответствие проектным решениям», — сказал Кирилл Григорьев.

Второй округ, который посетил министр — Пушкинский. Там он проверил ход реконструкции ВЗУ № 18 и ВЗУ № 12 с установкой водоподготовки. С целью недопущения срыва сроков будет рассмотрена возможность замены подрядной организации. Также под личным контролем Григорьева проводятся аварийно-восстановительные работы на КНС № 27.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.