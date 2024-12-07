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На юго-западе Москвы в результате ДТП с автобусом пострадал один человек

На юго-западе Москвы произошло ДТП с автобусом. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Авария произошла вечером 7 декабря на улице Горчакова, в районе дома 21. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. В автобусе никто не пострадал.

Предварительно, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу при перестроении.

Утром 7 декабря автобус «КАВЗ», перевозивший 26 человек, улетел в кювет на 20 километре трассы К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар».