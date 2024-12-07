Автобус с 26 пассажирами улетел в кювет в Новосибирской области и перевернулся

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МВД: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Утром 7 декабря автобус «КАВЗ», перевозивший 26 человек, улетел в кювет на 20 километре трассы К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Водитель автобуса не смог справиться с управлением. Машина скатилась в кювет и опрокинулась.

Пострадали 11 человек, сообщает ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кот-Д’Ивуаре во время столкновения микроавтобусов пострадали десятки человек.