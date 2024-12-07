Автобус с 26 пассажирами улетел в кювет в Новосибирской области и перевернулся
МВД: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Фото - © ГУ МВД России по Новосибирской области
Утром 7 декабря автобус «КАВЗ», перевозивший 26 человек, улетел в кювет на 20 километре трассы К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Водитель автобуса не смог справиться с управлением. Машина скатилась в кювет и опрокинулась.
Пострадали 11 человек, сообщает ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Кот-Д’Ивуаре во время столкновения микроавтобусов пострадали десятки человек.