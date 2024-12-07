В Кот-Д’Ивуаре при столкновении микроавтобусов пострадали десятки человек
В Кот-Д’Ивуаре на западе Африки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов. В результате происшествия пострадали десятки человек, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал Abidjan.
Авария произошла на трассе, которая соединяет департаменты Далоа и Иссиа. В результате ДТП пострадали 28 человек. Пострадавших госпитализировали. Отмечается, что 26 человек получили несовместимые с жизнью травмы.
Проводится расследование, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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