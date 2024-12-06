Водителей Подмосковья призывали быть внимательными во время снегопада
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В Московской области в ночь с пятницы на субботу прогнозируют снегопад и гололедицу, температура ночью опустится до -6 градусов. Снег, по словам синоптиков, будет идти все выходные, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Дорожные службы Подмосковья мониторят ситуацию и готовы проводить уборку снега и противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта.
Также Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными и не отвлекаться на телефон за рулем. Соблюдать скоростной режим, водить плавно, резко не перестраиваться и не обгонять. Быть особо аккуратными на поворотах и съездах. Заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.
В ведомстве также обратили внимание водителей на то, что не стоит выезжать на летней резине.
Пешеходов призвали носить световозвращатели и переходить дорогу и ж/д пути строго по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.
При возникновении ЧС или ДТП — звонить по номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.