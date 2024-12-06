сегодня в 18:55

Водителей Подмосковья призывали быть внимательными во время снегопада

В Московской области в ночь с пятницы на субботу прогнозируют снегопад и гололедицу, температура ночью опустится до -6 градусов. Снег, по словам синоптиков, будет идти все выходные, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы Подмосковья мониторят ситуацию и готовы проводить уборку снега и противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта.

Также Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными и не отвлекаться на телефон за рулем. Соблюдать скоростной режим, водить плавно, резко не перестраиваться и не обгонять. Быть особо аккуратными на поворотах и съездах. Заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.

В ведомстве также обратили внимание водителей на то, что не стоит выезжать на летней резине.

Пешеходов призвали носить световозвращатели и переходить дорогу и ж/д пути строго по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

При возникновении ЧС или ДТП — звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.