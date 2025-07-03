ДТП с двумя машинами произошло перед Добрынинским тоннелем в Москве Происшествия сегодня в 14:43

На Валовой улице перед Добрынинским тоннелем в Москве столкнулись две машины. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте находятся работники городских служб. Они устанавливают обстоятельства аварии. Информация о количестве пострадавших выясняется. Движение в месте, где произошло столкновение, затруднено. Водителям рекомендуют объезжать эту местность. Ранее сотрудники скорой помощи привезли женщину с внутренним кровотечением, пострадавшую в аварии, в Дубненскую больницу в Московской области. Ее удалось спасти.