ДТП с двумя машинами произошло перед Добрынинским тоннелем в Москве
На Валовой улице перед Добрынинским тоннелем в Москве столкнулись две машины. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте находятся работники городских служб. Они устанавливают обстоятельства аварии.
Информация о количестве пострадавших выясняется. Движение в месте, где произошло столкновение, затруднено. Водителям рекомендуют объезжать эту местность.
Ранее сотрудники скорой помощи привезли женщину с внутренним кровотечением, пострадавшую в аварии, в Дубненскую больницу в Московской области. Ее удалось спасти.