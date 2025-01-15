ДТП с автокраном и автобусом парализовало движение на Щелковском шоссе

Огромная пробка в сторону Москвы образовалась утром 15 января на Щелковском шоссе. Всему виной врезавшийся в автобус автокран, сообщает Telegram-канал «ЧП Балашиха».

По словам местных жителей, необычное ДТП вызвало получасовую задержку в движении. О пострадавших не сообщается. На месте уже работают экстренные службы.

Очевидцы снимали видео из проезжающих мимо автомобилей. Одно из них опубликовали в Сети. На кадрах можно заметить стоящий посреди дороги автобус и автокран.

Многие пользователи Сети вспомнили популярный мем про «упавший кран», который стал причиной пробки. Они отметили, что он перестал быть шуткой.

Ранее во Владивостоке мужчина угнал внедорожник и въехал на нем в храм, полицейскую машину и автобус. Лихача задержали, о наличии пострадавших неизвестно.