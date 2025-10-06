ДТП для хайпа: появилось видео аварии с ростовским блогером на McLaren

Опубликованы кадры ДТП с блогером из Ростова-на-Дону Евгением Чеботаревым. На них спорткар McLaren врезается в отбойник, сообщает « 112 ».

Фанаты блогера думают, что аварию он устроил специально — якобы таким образом он пытается «похайпить». Подписчики удивлены, что McLaren чрезвычайно резко повернул в отбойник.

На записи автомобиль едет по дороге, а затем его резко заносит в отбойник. При этом спорткар ехал не на очень большой скорости.

Само ДТП произошло 5 октября. Чеботарев заявил, что его занесло в отбойник на мокрой трассе. Инцидент случился на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону. В автомобиле молодой человек находился с приятелем. Цена авто составляет примерно 20 млн рублей.

