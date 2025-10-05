Ростовский каскадер разбил McLaren за 20 млн рублей на мокрой трассе

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев разбил свою дорогостоящий спорткар McLaren на дороге, сообщает SHOT .

Блогер рассказал, что его занесло в дорожный отбойник на мокрой трассе в городе.

ДТП случилось днем в воскресенье в районе Ворошиловского моста. В салоне были блогер и его друг, они не пострадали. Предварительно, в авто могли сработать датчики тормозов, поэтому оно стало тормозить самостоятельно.

Стоимость подобного автомобиля составляет около 20 млн рублей.

На видео, снятом из машины, показано, как инормарка едет по дороге, а потом въезжает ровно в отбойник. При этом и сам блогер, и его друг очень спокойны и сразу говорят, что это могло произойти из-за датчика.

После ДТП машину отогнали задним ходом, у нее сильно повреждена передняя часть, колесо, а также поднялись вверх двери.

