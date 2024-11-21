ДТЭК: электричество экстренно выключают на Украине

В Киеве 21 ноября у первой группы абонентов света не будет с 10:00 до 14:00, с 19:00 до 23:00, у второй — с 10:00 до 14:00, у третьей — с 13:00 до 17:00, у четвертой — с 13:00 до 17:00, у пятой — с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, у шестой — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

В Днепропетровской области в четверг света не будет у абонентов первой группы с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00, у второй — с 10:00 до 14:00, у третьей — с 13:00 до 17:00, у четвертой — с 13:00 до 17:00, у пятой — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, у шестой — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Часть страны осталась без света.