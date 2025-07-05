Суд заморозил активы основателя «Русагро»

Суд заморозил активы Мошковича на 315 млн рублей по делу о мошенничестве

Московский суд ввел обеспечительные меры в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, арестовав 315 миллионов рублей в различных валютах, обнаруженных при обысках в его элитном автомобиле и офисных помещениях, сообщает ТАСС .

Параллельно суд заблокировал все доли бизнесмена в уставных капиталах подконтрольных компаний.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили в Mercedes-Maybach бизнесмена 650 тысяч долларов, а в московском офисе «Русагро» — 1,6 миллиона евро, 1,2 миллиона долларов и 29 миллионов рублей наличными.

Следствие утверждает, что Мошкович совместно с бывшим генеральным директором «Русагро» Максимом Басовым организовали схему по незаконному захвату контроля над холдингом «Солнечные продукты». По версии обвинения, в 2018–2019 годах они убедили владельца компании Владислава Бурова продать 85% акций под обещания инвестиций, которые так и не поступили.

Расследование установило, что после получения контроля над холдингом обвиняемые заключили ряд сомнительных сделок, что привело к ущербу для кредиторов, включая компанию «ЭФКО пищевые ингредиенты» и налоговые органы Саратовской области. Общая сумма исковых требований превышает 47 миллиардов рублей.

Мошкович и Басов, арестованные в конце марта, продолжают отрицать свою вину. В материалах дела появился новый эпизод, связанный с возможной дачей взятки, хотя формальное обвинение по этой статье пока не предъявлено.