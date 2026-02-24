сегодня в 19:33

Дроны ВСУ атаковали трансформаторы и линии электропередач в Брянской области

Киевский режим совершил очередную подлую атаку по Брянской области. Дроны ВСУ ударили по объектам энергетики региона, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Украинские силы с помощью дронов-камикадзе ударили по трансформаторам и линиям электропередач в Климовском и Погарском районах. К счастью, никто не пострадал.

На местах прилетов работают оперативные и экстренные службы. Специалисты восстанавливают работу объектов.

Также дроны ВСУ атаковали село Новая Погощь Суземского района. В результате удара была повреждена местная школа. Никто не пострадал.

Ранее два мирных жителя получили ранения в Брянской области при атаке ВСУ. Они били целенаправленно по движущемуся автомобилю.

