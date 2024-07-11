Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области

сегодня в 18:36

Украинские беспилотники атаковали особую экономическую зону Узловая, расположенную в Тульской области. Один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ», сообщает Mash.

До особой экономической зоны долетели четыре дрона, по ним отработали средства ПВО. Повреждения зафиксировали в цехе предприятия, где оказалась пробита стена.

На заводе занимаются изготовлением металлических стеллажей для складов и офисов. На данный момент подсчитывают ущерб от атаки.

Ранее дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области.