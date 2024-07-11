сегодня в 18:10

Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Украинские дроны атаковали села Демидовка и Репяховка Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Демидовке с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В ходе происшествия в двух частных жилых домах оказались выбиты окна. Также повреждения получила одна машина, припаркованная возле дома.

В Ряпаховке атаке дрона подвергся грейдер, повреждения получила кабина. Предварительно, машинист, который находился в кабине, не ранен.

Ранее в Белгородской области после атаки ВСУ несколько населенных пунктов остались без света.