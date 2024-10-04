Дрон ВСУ атаковал предприятие в селе Песчанка Белгородской области

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Украинский беспилотник атаковал производственное предприятие в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В результате детонации обрушился угол здания и произошло возгорание. В результате никто не пострадал. Возгорание было оперативно потушено спасателями.

Как сообщил губернатор, в соседнем здании повреждения получили фасад и остекление, в жилом доме от взрывной волны вылетели окна.

Ранее при атаке дрона на нефтебазу в Воронеже начала гореть пустая цистерна. Это произошло после того, как подавленный системой радиоэлектронной борьбы дрон упал на объект инфраструктуры.