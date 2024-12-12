Дрон ВСУ атаковал насосную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Дрон ВСУ повредил насосную станцию на перевалочном пункте нефтепровода «Дружба» в Брянской области после предложения Венгрии установить перемирие на Рождество, сообщает Mash .

«Транснефть-Дружба» расположена в 110 км от границы с Украиной. Украинские дроны атаковали одну из насосных станций на перевалочном пункте нефтепровода под Брянском.

Так, два БПЛА сдетонировали у пожарных резервуаров с водой. Еще один взорвался непосредственно рядом с насосной станцией. В результате топливо загорелось и вылилось. Оно попало в вырытую для безопасности яму, где его и потушили.

Насосная станция получила минимальные повреждения. Пострадавших нет.

Дроны ВСУ атаковали объект сразу после того, как Венгрия предложила Украине установить прекращение огня с Россией на Рождество. Украинский президент Владимир Зеленский отверг эту инициативу.