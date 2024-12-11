Венгрия предложила Украине установить прекращение огня с Россией на Рождество

Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и устроить обмен военнопленными, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает ТАСС .

Украинский президент Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Это подтвердил Орбан.

Ранее Зеленский раскритиковал Орбана за звонок президенту РФ Владимиру Путину. Украинский лидер отметил, что якобы только единство в ЕС может повлиять на завершение конфликта.

Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого затронули широкий спектр вопросов. Так, венгерский премьер заявил, что конфликт на Украине надо решить с помощью дипломатических инструментов.