Венгрия предложила Украине установить прекращение огня с Россией на Рождество
Зеленский отказался устанавливать прекращение огня с Россией на Рождество
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Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и устроить обмен военнопленными, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает ТАСС.
Украинский президент Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Это подтвердил Орбан.
Ранее Зеленский раскритиковал Орбана за звонок президенту РФ Владимиру Путину. Украинский лидер отметил, что якобы только единство в ЕС может повлиять на завершение конфликта.
Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого затронули широкий спектр вопросов. Так, венгерский премьер заявил, что конфликт на Украине надо решить с помощью дипломатических инструментов.