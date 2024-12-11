сегодня в 13:34

Путин и Орбан по телефону обсудили сотрудничество России и Венгрии

В ходе телефонной беседы премьер Венгрии и президент России затронули широкий спектр вопросов. Одной из тем для обсуждения стал украинский конфликт, где Орбан выразил стремление способствовать дипломатическому разрешению ситуации.

Однако российская сторона подчеркнула неконструктивную позицию Киева, который отвергает возможность мирного диалога, о чем заявили представители Кремля, передавая оценку Путина текущих событий.

Особое внимание собеседники уделили экономической повестке — обсуждались перспективные направления двустороннего сотрудничества между странами, в частности, в энергетическом секторе. Лидеры наметили пути реализации взаимовыгодных инициатив в различных областях торгово-экономического взаимодействия.

В ходе телефонной беседы лидеры затронули ближневосточную проблематику, уделив особое внимание развитию ситуации в Сирии, ее влиянию на региональную стабильность.