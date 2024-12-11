Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Орбана за звонок Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал венгерского коллегу Виктора Орбана за звонок лидеру РФ Владимиру Путину. Он отметил, что для завершения конфликта с Россией необходимы «решимость США, единство ЕС и настрой партнеров на соблюдение устава ООН», написал глава соседней страны в своем Telegram-канале .

Зеленский призвал Орбана не пытаться улучшить свой имидж. Ему якобы необходимо проявлять заботу об общем европейском успехе.

Украинский президент отметил, что якобы только единство в ЕС может принести успех. Вести диалог о завершении конфликта без Киева нельзя, считает Зеленский.

Путин провел телефонные переговоры с Орбаном утром 11 декабря. Они обсуждали ряд вопросов, среди которых конфликт на Украине.