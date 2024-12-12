Дрон прилетел в Олимпийский стадион в Китае, возник мощный пожар

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Беспилотник прилетел в Олимпийский стадион в Китае, есть раненый

Беспилотник врезался в здание на территории Олимпийского стадиона в китайском Цзиньчжоу. В результате возник крупный пожар, известно минимум об одном пострадавшем, сообщает Mash .

По имеющейся информации, оператор дрона не справился с управлением, после чего аппарат врезался в здание и вспыхнул. Судя по кадрам из соцсетей, на месте образовался крупный пожар.

Свидетели случившегося говорят, что видели обломки БПЛА, разбросанные по земле. На фрагментах крыла было нанесено слово «чрезвычайная ситуация».

Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

11 ноября в китайском Чжухае человек на машине устроил таран толпы. В результате произошедшего погибли минимум 10 человек.

