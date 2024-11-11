Минимум 10 трупов: внедорожник давил людей в Чжухае, где показывали Су-57 ВКС РФ

сегодня в 18:16

Предполагаемый террорист на машине задавил 10 человек в китайском Чжухае

В городском округе Чжухай (Китай) водитель внедорожника въехал в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и 6 человек пострадали. Предварительно, водитель мог быть террористом, сообщает Mash .

Автомобилист влетел в толпу около городского спортивного центра. После содеянного шофер попытался скрыться, однако полиция успела его заблокировать и задержать.

В Чжухае сегодня презентовали новый многоцелевой истребитель Су-57 российского производства.

Прочие подробности случившегося выясняются. В Сети также появилось с места происшествия, на котором можно заметить лежащие на дороге трупы.