Дрон-камикадзе ВСУ атаковал пассажирский автобус в Брянской области

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Богомаз: 4 человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области

Четверо мирных жителей, в том числе подросток пострадали в результате атаки дрона-камикадзе украинской армии на пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского городского округа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все пострадавшие доставлены в больницу. Врачи окажут им все необходимую медицинскую помощь. Также пострадавшим мирным жителям окажут материальную помощь.

Глава региона добавил, что на месте ЧП продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью на территории четырех областей страны были уничтожены 8 украинских беспилотников самолетного типа.