Восемь беспилотников ВСУ ликвидировали в России ночью

На территории четырех областей РФ прошедшей ночью были уничтожены восемь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. Три беспилотника ликвидировали в небе над Курской областью, по два — над Белгородской и Воронежской областями, один — над Смоленской областью.

Таким образом ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее в Белгородской области три человека пострадали после взрыва дрона-камикадзе, их госпитализировали. Состояние пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести.