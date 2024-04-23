В Белгородской области три человека пострадали после взрыва дрона-камикадзе

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Трое мужчин получили осколочные ранения после взрыва дрона в Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области рядом с проходной промышленного предприятия рухнул и сдетонировал дрон-камикадзе, в результате чего три человека попали в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Скорая помощь увезла мужчину в областную клиническую больницу с осколочными ранениями плеча и грудной клетки. Еще двое мужчин попали в городскую больницу № 2 в Белгороде с ранениями живота, голени и кисти соответственно. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Из-за падения и взрыва дрона-камикадзе повреждены пять легковых автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью. Летающий объект сбили около 15:20 мск 23 апреля.