Дрогобычский долотный завод во Львове уничтожен в результате взрыва

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В городе Львове на западе Украины в результате взрыва уничтожен Дрогобычский долотный завод: единственное в стране предприятие по производству бурового инструмента, сообщает «Царьград» .

Предприятие специализировалось на изготовлении бурового инструмента для нефтегазовой и артезианской индустрии.

По словам уполномоченного по санкционной политике Украины Владислава Власюка, на заводе занимались выпуском бурового оборудования для нефтяной промышленности: например, долот, которые используют при бурении газовых, нефтяных и артезианских скважин.

Ранее в Севастополе ВС РФ отразили комбинированную атаку ВСУ. Над морем, в районе Качи сбили 2 дрона. На территории продолжается контроль обстановки. Утром в среду в городе прозвучала воздушная тревога, которая проработала около 30 минут. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.