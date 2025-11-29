Дробильная машина убила рабочего под Тулой

сегодня в 13:23

Рабочий погиб под Тулой, попав в дробильную машину

Рабочий попал в дробильную машину на производстве в Тульской области. По факту его гибели проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 28 ноября в Узловском районе. Погибший работал на производстве по переработке деревянной продукции.

В ходе работы он попал в дробильную машину. Мужчина скончался на месте от полученных ран.

Правоохранители проводят процессуальную проверку и разбираются в обстоятельствах смерти рабочего. Затем будет принято процессуальное решение.

