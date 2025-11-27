Дерево-убийца сломало позвоночник девушке в Оренбурге

Девушка чуть не погибла из-за упавшего на нее дерева в Оренбурге

В Оренбурге произошел инцидент. На улице Промышленной на девушку упала огромное дерево, сообщает «112» .

Местная жительница шла по тротуару, когда на нее рухнуло дерево. Скорая помощь приняла решение о госпитализации.

По предварительным данным, у пострадавшей перелом позвоночника. Местные жители отмечают, что много раз жаловались в управляющую компанию на это дерево. Однако никто его так и не убрал.

Ранее дерево рухнуло на улице Ельнинской в московском районе Кунцево. Урон получили ряд машин. Жильцы дома не смогли выехать с территории.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.