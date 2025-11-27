Дерево-убийца сломало позвоночник девушке в Оренбурге
Девушка чуть не погибла из-за упавшего на нее дерева в Оренбурге
В Оренбурге произошел инцидент. На улице Промышленной на девушку упала огромное дерево, сообщает «112».
Местная жительница шла по тротуару, когда на нее рухнуло дерево. Скорая помощь приняла решение о госпитализации.
По предварительным данным, у пострадавшей перелом позвоночника. Местные жители отмечают, что много раз жаловались в управляющую компанию на это дерево. Однако никто его так и не убрал.
Ранее дерево рухнуло на улице Ельнинской в московском районе Кунцево. Урон получили ряд машин. Жильцы дома не смогли выехать с территории.
