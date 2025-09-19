Дорожная авария произошла на юге МКАД

сегодня в 07:55

На внешней стороне 21 км МКАД произошла дорожная авария, на месте происшествия работают оперативные службы мегаполиса, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Обстоятельства этого ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью свыше 5 км.

Ранее велосипедист погиб при столкновении с автомобилем на западе столицы. Трагедия произошла на МКАД.

