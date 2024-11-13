Дома не задеты: места падения 3 дронов нашли в лесу рядом с поселком в Пензе

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В среду рано утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе были найдены места падения 3 дронов, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале .

Как заявил глава региона, в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, беспилотники не повредили дома.

На месте ЧП работают экстренные службы, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что украинские войска попытались устроить массовый налет БПЛА на территорию России. Были ликвидированы 29 дронов ВСУ.